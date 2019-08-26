Продюсер Иосиф Пригожин оценил "мужской поступок" артиста Игоря Крутого. Продюсер, композитор и исполнитель Игорь Крутой публично высказался о том, что даже самые известные наши артисты, такие как певицы Лолита и Валерия, не могут попасть в эфир "Русского радио".

Пригожин на свой странице в Инстаграм выложил выступление коллеги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)24 Авг 2019 в 8:45 PDT

В речи Крутого говорится, что "сейчас в эфир попадают с большим трудом и лишь те, кто интересен руководству". По его словам, некоторые артисты в принципе не могут попасть в эфир.

Он назвал среди таких певцов Лолиту Милявскую, Валерию. "Не может звучать музыка Дробыша. Валерия с таким трудом - с гранатами и пулеметами прорывается в эфир. Это сродни какой-то войсковой операции", - считает Крутой. Он уверен: "Это все неправильно и неверно". "Я хочу, чтобы это услышали, потому что музыка не может быть однополярной. Должно быть много компаний, проектов, и в этой конференции должны рождаться новые звезды", - заявил Крутой.

"Не все готовы на мужские поступки особенно в шоу-бизнесе. Надоело терпеть беспредел, который творится в части этого медиа-пространства. SOS. Кто остановит это безобразие?" - прокомментировал заявление Игоря Крутого Иосиф Пригожин.

Ранее певица Слава возмутилась, что и на "Новую волну" попасть невозможно. Она единственный раз прорвалась с хитом.