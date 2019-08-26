Аглая Шиловская и Федор Воронцов ждут первенца?
26 августа 2019, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
Супруги актеры Аглая Шиловская и Федор Воронцов ждут первенца. Пара отдыхает в Таиланде. Аглая выбирает просторные наряды, чтобы прикрыть растущий беременный животик.
О скором прибавлении в семье Аглаи Шиловской и Федора Воронцова сообщает "7 Дней".
Молодые люди жили вместе шесть лет, прежде, чем поженились официально. Они не просто расписали в ЗАГСе, но и обвенчались. Обвенчаться девушке предложил жених. Шиловская просто хотела поставить печати в паспортах. "Я смеялась: господи, понятно, что ты меня уже ничем не удивишь, давай просто поставим печати в паспорта и поедем домой. Но Федя принял вызов, смог меня поразить", — рассказывала актриса в интервью журналу "Караван Историй".
По признанию Аглаи, она с огромной радостью согласилась обвенчаться. Она уверена, что проживет с Федором долгую и счастливую жизнь.