В Сети появились снимки виллы на Ибице, где тайно отдыхали принц Гарри и Меган Маркл

Стали известны подробности тайного семейного отдыха королевской четы принца Гарри и Маган Маркл на Ибице. Супружеская пара отправила в отпуск сразу после дня рождения герцогини Сассекской.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно отправились в отпуск

Согласно источнику, пара арендовала на неделю виллу Sa Calma в поместье Vista Alegre с семью спальнями. Такой отдых обошёлся членам королевской семьи в 108 тысяч фунтов стерлингов (около 8,7 миллионов рублей). Дизайн виллы выполнен в стиле элегантного минимализма. В особняке расположены спортивный зал, джакузи и огромный бассейн, пишет таблоид "Mirror".

Вилла расположена на юго-восточном побережье Ибицы, имеет прямой выход к морю.

Ранее сообщалось, что пара прибыла на частном авиалайнере в сопровождении сотрудников охраны. Супруги остановились на пять дней на Балеарских островах, однако где именно СМИ выяснить не удалось.