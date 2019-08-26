Алена Свиридова похвасталась красивыми телами сыновей
26 августа 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Алёна Свиридова поделилась с поклонниками фотографиями своих взрослых сыновей на пляже. 57-летняя знаменитость не верит, что "породила" таких красавцев.
"Это я их породила, представляете? Сама не верю", - написала Алёна Свиридова к снимку в Instagram.
На фотографии на фоне морского пейзажа позируют два молодых человека: 36-летний Василий и 15-летний Григорий. Сыновья певицы демонстрируют свои спортивные формы на камеру.
Хочется отметить, что у младшего сына Свиридовой тело выглядит более рельефнее и мощнее, чем у старшего.
Подписчики оценили молодых мужчин, осыпав их комплиментами.
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