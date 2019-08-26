Джоли показала женственные формы в обтягивающем платье

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли предстала на анонсировании нового кинопроекта в обтягивающем чёрном платье с высоким разрезом на бедре. Поклонники, которые последнее время часто критиковали знаменитость за худобу, признались, что к Джоли вернулись "пышные" формы.

В сети обсуждают осунувшееся лицо Анджелины Джоли

На видеоролике, который опубликован на фан-странице актрисы, видно, как Джоли поднимается на сцену в элегантном чёрном платье, подчёркивающем красивые формы знаменитости и тонкую талию, пишет telepriogramma.pro.

Анджелина Джоди выглядела счастливой с блеском в глазах и посвежевшем цветом лица. Известно, что актриса даже записалась в спортзал и решила хорошенько взяться за себя из-за роли "супергероини" в кино.