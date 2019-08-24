В сети появился снимок, на котором Александр Домогаров кажется располневшим

В сети накануне вечером появилась фотография известного российского актера Александра Домогарова, которая удивила поклонников. На новом снимке всенародный любимец кажется сильно располневшим.

В настоящий момент актер снимается в картине "Гардемарины-4". На фото Александр запечатлен в белой рубашке с рюшами и светло-голубых джинсах. Снимок был сделан во время рабочего перерыва, передает издание "СтарХит".

Пользователи сети активно обсуждают данный кадр. Многие были разочарованы, заметив лишний вес Домогарова, и отметили, что не сразу узнали звезду многих фильмов. Другие предположили, что все дело в неудачном наряде и ракурсе.