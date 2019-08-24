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Анфиса Чехова недавно встречалась с Анастасией Заворотнюк. В основном говорили о детях и еде

24 августа 2019, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Анфиса Чехова недавно встречалась с Анастасией Заворотнюк. В основном говорили о детях и еде
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова несколько месяцев назад, в середине весны встречалась с Анастасией Заворотнюк на одном из мероприятий в Ереване. Они обе участвовали в открытии ювелирного салона в столице Армении.

Чехова рассказала, что в тот день застегивала украшение на шее Насте и не заметила никакого подозрительного пореза, - сообщает kp.ru.

А вот как прекрасно выглядела Анастасия, Анфиса заметила. По словам Чеховой, на здоровье коллега не жаловалась. Только посетовала на еду. Знаменитостей угощали национальными блюдами, они наелись так, что и Настя, и Анфиса решили больше так сильно не наедаться.

Чехова отметила, что Заворотнюк делилась с ней радостями материнства. "Она счастливая мама, и очень увлечена материнством", - рассказала Анфиса.

Чеховой хотелось бы, чтобы новости о болезни Заворотнюк оказались слухами.

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