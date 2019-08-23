Марина Юдашкина показала, какой урожай она собрала на грядках в Подмосковье

Большая семья кутюрье Валентина Юдашкина после заграничного отдыха вернулась в свой дом Подмосковье.

Супруга дизайнера Марина Юдашкина радостно поделилась фотографиями, показав ухоженную территорию около загородного дома и урожай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)23 Авг 2019 в 1:26 PDT

Пока Юдашкины отдыхали в жарких странах, на грядках в Подмосковье у них поспели огурцы, помидоры, перец, кабачки, баклажаны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)19 Авг 2019 в 1:24 PDT

Путешествовали и отдыхали Юдашкины с дочерью Галиной, внуками Аркадием и Анатолием, мамой Валентина в Израиле.

Марина Юдашкина выложила в Инстаграм пляжные фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)15 Авг 2019 в 1:47 PDT