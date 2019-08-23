Марина Юдашкина показала, какой урожай она собрала на грядках в Подмосковье
23 августа 2019, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
Большая семья кутюрье Валентина Юдашкина после заграничного отдыха вернулась в свой дом Подмосковье.
Супруга дизайнера Марина Юдашкина радостно поделилась фотографиями, показав ухоженную территорию около загородного дома и урожай.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пока Юдашкины отдыхали в жарких странах, на грядках в Подмосковье у них поспели огурцы, помидоры, перец, кабачки, баклажаны.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Путешествовали и отдыхали Юдашкины с дочерью Галиной, внуками Аркадием и Анатолием, мамой Валентина в Израиле.
Марина Юдашкина выложила в Инстаграм пляжные фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram