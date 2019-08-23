Продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская вновь продемонстрировала в соцсети "бесконечные" ноги. В настоящий момент знаменитость отдыхает на море и часто публикует яркие фотографии в купальниках.

На новом снимке Яна позирует на яхте в слитном разноцветном купальнике, который подчеркивает ее тонкую талию и длинные подтянутые ноги.

Многие подписчики пришли в восторг от фигуры Рудковской, отметив, что продюсер не только умеет в полной мере наслаждаться жизнью, но и обладает железной силой воли для поддержания такой поразительной стройности в 44 года.