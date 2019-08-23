Пользователи сети раскритиковали методы воспитания певицы Светланы Светиковой

Пользователи сети раскритиковали методы воспитания детей выпускницы "Фабрики звезд", певицы Светланы Светиковой. Артистка и ее супруг Алексей Полищук воспитывают двух сыновей – Милана и Кристиана.

Певица сообщила, что не заставляет своего старшего ребенка заниматься, а позволяет ему наслаждаться детством. По словам Светланы, год назад ее сын самостоятельно взял в руки азбуку, затем выучил счет на английском языке, а после этого и вовсе попросил ее начать заниматься с ним английским. Светикова заявила, что пятилетний мальчик самостоятельно принимает решения во многом потому, что у него прекрасные отношения с мамой и папой. По мнению знаменитости, дружба между детьми и родителями – это самое главное.

Многие фолловеры, однако, не согласились со Светланой, отметив, что дети – это дети, а не друзья. "Цыплят по осени считают. Посмотрим, что вырастет из ваших сыновей", – написала одна из подписчиц Светиковой.