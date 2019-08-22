Певица Наргиз и продюсер Максим Фадеев окончательно разошлись

Певица Наргиз Закирова, получившая популярность после успешного выступления в шоу "Голос", сделала объявлении о продолжении своей карьеры без продюсера и своего бывшего наставника Максима Фадеева.

Некоторое время в сетях муссировались слухи о напряженных отношениях между продюсером и артисткой.

Наргиз лично прояснила ситуацию, чтобы ее поклонники все узнали из первых уст. Певица записала видеообращение и опубликовала его в Инстаграм.

Наргиз подтвердила, что Максим Фадеев запретил ей петь на концертах его песни "Ты моя нежность" и песни, входящие в альбом "Шум сердца". Сейчас исполнительница записывает новые композиции и будет выступать с ними.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)21 Авг 2019 в 11:02 PDT

Поклонники Наргиз напряглись несколько недель назад, узнав, что с ней разрывает отношения продюсер. В окружении Фадеева сообщили о пристрастии певицы к алкоголю, нарушении условий контракта, а за них приходилось платить штрафы. Тогда Фадеев принял непростое для себя решение. Он написал в Инстаграм: "Самый быстрый способ привести себя в порядок: 1) Снять с ушей лапшу... 2) С души — камень... 3) С шеи — обнаглевших людей. Всё! Вы в идеальной форме!"