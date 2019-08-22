39-летняя Анна Семенович размышляет о рождении детей

Певица и телеведущая Анна Семенович мечтает родить двоих детей. 39-летняя Анна свою личную жизнь не афиширует, но известно, что женщина официально пока замуж не вышла. Но, как большинство женщин, хочет испытать радость материнства.

Анна Семенович поделилась радостью от сброшенных килограммов

По признанию Семенович, она хотела бы родить двоих деток. Артистка считает, что можно воспользоваться услугами суррогатной матери, если у женщины есть проблемы со здоровье. Семенович не исключает, что поступит именно так.

По ее мнению, суррогатное материнство - это отличный выход и хорошее дело, да и демографическая ситуация в нашей стране улучшается, - сообщает портал Дни.ру.

Напомним, суррогатные матери родители детей певице Алене Апиной, супругам Алле Пугачевой и Максиму Галкину, Дмитрию и Елене Маликовым, Филиппу Киркорову, Сергею Лазареву. Певица Любовь Успенская как-то заявила, что в свои 65 лет она еще хочет родить ребенка.