Экс-супруг телеведущей Ксении Собчак, известный актер Максим Виторган снова уличил во лжи режиссера Константина Богомолова, который встречался с его тогда еще женой у него за спиной, доведя дело до развода. "Мне понятна его боль", - Богомолов о драке с Виторганом

Накануне, как писали АН, Богомолов вспомнил про драку с Виторганом, которая произошла из-за Собчак в январе. По словам режиссера, после инцидента медики диагностировали у него перелом носа и черепно-мозговую травму.

Однако у Максима несколько иное представление о том, что в этой истории правда, а что - вымысел. Актер оставил комментарий к посту Ксении, где она замечает, что многие звезды с помощью соцсетей просто хотят похвастаться.

"Кто-то хочет показаться умным и пишет список прочитанных книг, кто-то недоволен личной жизнью, кто-то боится старости. За каждым фото - месседж. Но совсем не тот, который на фото", - отметила светская львица в Instagram.

"Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем, чем является. Но… мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?!" - написал Максим в комментарии.