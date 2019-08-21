СМИ: в Болгарии у Лидии Федосеевой-Шукшиной случился сердечный приступ

Лидия Федосеева-Шукшина сейчас находится в Болгарии. На морском побережье у знаменитой актрисы возникли серьезные проблемы со здоровьем: во время отдыха у нее случился сердечный приступ.

"Состояние мамы сейчас действительно не самое хорошее", - рассказала дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга изданию "Собеседник". По ее словам, артистка даже не могла позвонить, поэтому ее подруге пришлось писать сообщение.

"Она бывает там [в Болгарии] каждый год. У нее есть там квартира. Ну что вы хотите: тут было +15, а там +30. Такие перепады температур опасны для любого человека, вот сердце и дало сбой", - пояснила Ольга изданию.

Она поведала, что Лидию не смогли госпитализировать из-за отсутствия медицинского полиса. Сейчас дочь ждет документы, чтобы вылететь к маме. А у Бари Алибасова нет загранпаспорта: продюсеру остается только звонить.