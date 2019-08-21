Экс-супруга Башарова показала первый снимок новорожденного сына

Актриса и бывшая супруга актёра Марата поделилась первой фотографией новорожденного сына. Отмечается, что 15 августа знаменитость объявила о готовности к родам и отправилась в клинику.Екатерина АрхароваЕкатерина Архарова

"Ура!!! Мы дома!!! В нашей с Артемом жизни произошло невероятное событие — родился СЫН!!! Последние месяцы беременности мы с мужем считали дни и часы, ожидая эту судьбоносную встречу! Спасибо огромное за всё", - написала радостный пост актриса под фотографией младенца.

Супруг бизнесмен Артём Илясов подготовился к выписке жены. Он украсил комнату разноцветными шариками и цветами. Однако показать лицо наследника, лежащего в детской кроватке, девушка не решилась, а закрыла его смайликом в виде сердечка.

Поклонники тоже поздравили актрису с рождением сына.