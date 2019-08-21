Дочь Толкалиной раскрыла секрет эффективного похудения

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского поделилась с подписчиками, как сбросила 30 кг за полтора года. Недавно в Сети обсуждали фотографии 18-летней Марии, на который она выглядит слишком худой и даже приписывали девушке анорексию .

Мария Михалкова-Кончаловская рассказала, что однажды заметила у себя лишние килограммы и приняла решение похудеть. По её словам, она смогла сбросить 3 кг, а потом ей это понравилось и она села на строжайшую диету.

"Я пошла в спортзал. Сократила количество еды в своем рационе питания. Я вообще с детства очень люблю булки. Даже сейчас от них не отказалась. Просто они несколько другие – на гречневой муке", - объяснила дочка звёздных родителей в программе "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

Мария поделилась, что за её питанием тщательно следит мать актриса Любовь Толкалина.

"Все контролировалось мамой ... Ела рис, овощи, куриные грудки. Утром дома не завтракала, хотя мама была этим очень недовольна. Первый раз принимала пищу в 11 часов", - пояснила она.