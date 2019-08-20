Валерия получила травму во время съёмок проекта

Известный российский продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин рассказал поклонникам о травме, которую певица получила во время съёмок проекта "Голос 60+".

Иосиф Пригожин выложил видеоролик, в котором Валерии прям на съёмочной площадке оказывают помощь сотрудники медслужбы. Продюсер сообщил, что его не было во время инцидента рядом с супругой, но он не понимает, как можно, "сидя в кресле жюри, умудрится пораниться".

"Вот и оставляй её одну", - отметил Пригожин.

Подписчики попросили продюсера больше не отходить от супруги ни на шаг.

Уточняется, что Валерия случайно поранила ногу, медики обработали знаменитости рану и сделали повязку. "Всё залила кровью", - в шутку ответил поклонникам Пригожин.