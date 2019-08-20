Апина показала красивую фигуру в платье с декольте в честь юбилея

Известная российская певица Алена Апина поделилась с поклонниками откровенной фотографией, под которой напомнила, что через несколько дней ей исполняется 55 лет. Знаменитость отметила, что возраст всего лишь цифры, "мишура",а главное быть счастливой.

На снимке Алёна Апина позирует в стильном чёрном платье с глубоким декольте и разрезом на бедре. В макияже певицы визажисты сделали акцент на губы, нанеся на них помаду пурпурного цвета.

"Через 3 дня наступит 23 августа и мне исполнится 55. Я не схожу с ума от этого . Не убиваюсь в юбилейных агониях в Кремлях и Крокусах. Не бегаю по tv каналам с рассказами о том ,как оно было раньше и как что-то не так сегодня. Я продолжаю жить. И радоваться, что в 55 мне интересно петь...", - написала знаменитость под фотографией.

Апина добавила, что лучшим подарком для неё будет, если в день рождения ей напишут несколько приятных слов.