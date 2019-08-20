Пользователи сети раскритиковали телеведущую и модель Оксану Федорову за "мешковатый костюм" и слишком "грубую" обувь. Новый снимок знаменитость опубликовала на своей страничке во вторник, 20 августа.

На фотографии Оксана позирует в белом брючном костюме, белоснежных кроссовках на толстой подошве и солнечных очках. Некоторые фолловеры Федоровой сочли, что наряд плохо сидит на женщине, так как подобран не по размеру. Они также обратили внимание на слишком массивную обувь, которая якобы не подходит к широким брюкам.

Нашлись, однако, и те, кому образ понравился – подписчики сочли подобное сочетание остромодным и очень свежим.