Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл

Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл. По его словам, он не хочет, чтобы сын принцессы Дианы закончил также, как его мать.

Нападки и обвинения посыпались на Гарри и Меган после того, как за 11 дней они совершили 4 перелёта на частном самолёте, передаёт teleprogramma.pro. Публике показалось лицемерным, что представители королевского семейства, представляющие себя активными борцами за экологию, загрязняют окружающую среду частыми полётами.

«Мать принца Гарри, принцесса Диана, была моим дорогим другом, и я чувствую себя обязанным защитить Гарри и его семью от нападок, из-за которых погибла и она», - заявил Элтон Джон.