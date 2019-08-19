Дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с подписчиками фотографией в слитном купальнике с глубоким декольте. Сейчас 18 - летняя дочь звёздной мамочки проводит каникулы с возлюбленным Мэттом в Италии.

Дочь Дмитрия Маликова покорила поклонников стройными ногами в слитном купальнике

Поклонники Веры Брежневой не раз отмечали, что старшая дочь знаменитости сильно на неё похожа. Соня продемонстрировала стройную фигуру с красивыми формами на снимке чёрно-белого цвета, где девушка позирует на яхте на фоне морского пейзажа.

Подписчики оценили "шикарную" фигуру девушки и осыпали множеством комплиментов, а также пожелали побольше ярких моментов, как на фото:

"Побольше бы таких интересных снимков! Удачи во всём, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни".