Вторая супруга Олега Стриженова объяснила, почему он не общается с внучкой

Актриса Лионелла Пырьева назвала причину, по которой её второй супруг народный артист СССР актер Олег Стриженов прервал всякое общение со своей внучкой Александрой Холошиной. Отмечается, что она является дочерью актрисы Натальи Стриженовой, которая ушла из жизни в 2003 году.

Лионелла Пырьева заявила, что первая жена актёра и родная бабушка Александры Марианна Стриженова всячески препятствовала общению девочки с дедом. По её словам, Олег Стриженов её даже не знает. Актриса рассказала, что внучка позвонила только один раз по поводу квартиры на Калининском проспекте.

"Один раз выяснилось, что у моего мужа потеряна квартира на Калининском проспекте. Александра позвонила и Олег Александрович задал ей вполне естественный вопрос: «Что с квартирой?» Она сказала деду: «Ах ты старая сволочь» и бросила трубку. И с тех пор все. Олег Александрович не прощает никому подобного", - поделилась Лионелла Пырьева в программе "Судьба человека" на канале "Россия-1".