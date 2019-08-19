"Мне понятна его боль", - Богомолов о драке с Виторганом

Режиссер Константин Богомолов вспомнил про драку с актёром Максимом Виторганом, которая произошла из-за телеведущей Ксени Собчак в январе. Знаменитость признался, что не умеет решать вопросы кулаками, а за грубые слова всегда извиняется.

" Вряд ли уместно шутить на эту тему…та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь. Бывало, орал на репетициях на людей. И матом мог. Потом извинялся", - пояснил режиссёр.

Константин Богомолов заявил, что расценил эмоциональный всплеск Виторгана с рукоприкладством, как "желание прикоснуться к прекрасному". По его словам, он прекрасно понимает боль, которую испытал актёр, и совершенно не обижается на него.

Однако режиссёр надеется, что когда-нибудь они смогут общаться нормально, - передаёт ТАСС.

Напомним, что после того, как Максим Виторган узнал о романе экс-супруги Ксении Собчак с Константином Богомоловым, актёр не выдержал, и вызвал нового избранника телеведущей на разговор. В результате у режиссёра зафиксировали перелом носа и черепно-мозговую травму.