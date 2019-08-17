Жену певца Александра Малинина 57-летнюю красавицу Эмму в красном костюме сравнили с "роковой красоткой". Артист с супругой и детьми-студентами Устиньей и Фролом вместе отдыхают на каникулах.

По мнению Эммы Малининой, "в мире нет ничего более важного, чем просто быть мамой, быть другом своим детям и радоваться когда они делятся своими мечтами, прислушиваются к моим советам и просто позволяют мне наслаждаться материнством".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Эмма Малинина (@doktoremmamalinina)10 Авг 2019 в 2:07 PDT

Женщина частенько выкладывает в Инстраграм фото не только с детьми, но и свои личные.

У доктора Эммы Малининой появилась целая армия поклонников и поклонниц.

Новое фото, на котором супруга певца запечатлена в алом костюме, вызвало настоящий восторг.

"Эмма, Вы роковая красотка! Роскошная, таинственная, удивительная женщина!" - так оценивают жену Малинина.