Жену Александра Малинина Эмму в красном костюме сравнили с "роковой красоткой"
17 августа 2019, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]
Жену певца Александра Малинина 57-летнюю красавицу Эмму в красном костюме сравнили с "роковой красоткой". Артист с супругой и детьми-студентами Устиньей и Фролом вместе отдыхают на каникулах.
По мнению Эммы Малининой, "в мире нет ничего более важного, чем просто быть мамой, быть другом своим детям и радоваться когда они делятся своими мечтами, прислушиваются к моим советам и просто позволяют мне наслаждаться материнством".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Женщина частенько выкладывает в Инстраграм фото не только с детьми, но и свои личные.
У доктора Эммы Малининой появилась целая армия поклонников и поклонниц.
Новое фото, на котором супруга певца запечатлена в алом костюме, вызвало настоящий восторг.
"Эмма, Вы роковая красотка! Роскошная, таинственная, удивительная женщина!" - так оценивают жену Малинина.