Дана Борисова высмеяла Риту Дакоту за лишний вес

В шоу-бизнесе друзей не бывает, и даже если тебе в глаза говорят комплименты, будьте уверены на спиной обязательно выльют ведро помоев. Дана Борисова в своем Instagram-аккаунте буквально высмеяла Риту Дакоту.

Недавно она выложила с ней совместное фото, под которым подписала, что рада ее видеть, даже несмотря на внешний вид. Казалось бы, этого уже более чем достаточно, но тут Дана разогналась по полной. Когда в комментариях кто-то начал писать про лишний вес Риты, она тут же все это поддержала и устроила настоящую травлю.

Даже подписчики были удивлены и гадали, что же не поделили две блондинки, а также написали, что с такими подругами Дакоте и врагов не надо.