Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото
16 августа 2019, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото. В этом году перед отпуском Пегова похудела и постройнела, но свои выдающиеся женственные формы не потеряла.
Поклонники восхищаются, как Пегова выглядит в купальнике.
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Сейчас многие знаменитости делятся своими пляжными фото. Но таких красавиц, как Ирина Пегова - единицы.
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"Ира, ты очень похудела. Фигурка замечательная!", "Вы — воплощение невероятной женственности, красоты и… детской эмоциональной непосредственности! Это редкость", "И груди, полные огня!" - пишут 41-летней актрисе комплименты.
Пегова не только загорает на пляже, а и много плавает и придумала для себя "беговую дорожку".
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