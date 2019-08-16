Актриса театра и кино Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото. В этом году перед отпуском Пегова похудела и постройнела, но свои выдающиеся женственные формы не потеряла.

Поклонники восхищаются, как Пегова выглядит в купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)14 Авг 2019 в 3:09 PDT

Сейчас многие знаменитости делятся своими пляжными фото. Но таких красавиц, как Ирина Пегова - единицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)10 Авг 2019 в 9:08 PDT

"Ира, ты очень похудела. Фигурка замечательная!", "Вы — воплощение невероятной женственности, красоты и… детской эмоциональной непосредственности! Это редкость", "И груди, полные огня!" - пишут 41-летней актрисе комплименты.

Пегова не только загорает на пляже, а и много плавает и придумала для себя "беговую дорожку".