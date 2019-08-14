Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, в котором назвала себя "блокадницей". По словам знаменитости, за 15 лет обсуждений она привыкла не обращать внимание на гневные комментарии.

Телеведущая в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" попросила её не воспитывать, потому что она получила хорошее воспитание в семье. Ольга Бузова объяснила, что никого не хотела задеть и шутила в видеоролике только над собой.

"Дай бог каждому из тех, кто оставляет мне гневные комментарии, заботиться так же о своих бабушках и дедушках, которые переживали войну", - отметила певица.