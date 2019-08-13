Жениха Дженнифер Лопес ограбили в Сан-Франциско
13 августа 2019, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]
У жениха известной латиноамериканской актрисы и певицы Дженнифер Лопес украли электронику и драгоценности на сумму около полумиллиона долларов. Об этом сегодня сообщили американские СМИ.
По данным San Francisco Chronicle, преступник завладел фотоаппаратом, ноутбуком, сумкой, а также ювелирными изделиями профессионального бейсболиста Алекса Родригеса. Их украли из машины спортсмена в Сан-Франциско.
Как рассказал источник издания, вещи украли из автомобиля, разбив при этом окно. Возлюбленный же Джей Ло в этот момент ужинал в ресторане. Алекс немного расстроен пропажей личных вещей, но надеется на помощь правоохранителей.