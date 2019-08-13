Пользователи соцсетей ополчились на Ольгу Бузову. Телеведущую раскритиковали за то, что она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Подобные "параллели" просто оскорбили подписчиков.

В своем Instagram Ольга опубликовала видео, в котором дочиста вылизывает тарелку: "Вот она, настоящая Ольга Бузова", - произнес голос за кадром. В ответ начинающая певица заявила, что она - блокадница.

Подобный комментарий звезды проекта "Дом-2" крайне разозлил подписчиков телеведущей. Большинство призвало Ольгу с уважением относиться к жителям блокадного Ленинграда и посоветовало более не шутить на подобные темы.

"Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!", "Позор! Она хоть знает, над чем смеется?", "Блокадница она... Мозгов нет... Тысячи людей умирали...", "Как язык-то повернулся?", - негодуют возмущенные подписчики.



