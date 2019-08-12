Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила друзей необычным требованием перед свадьбой. Незадолго до помолвки супруга принца разослала всем близким письмо в шуточной манере.

Кейт Миддлтон и принц Уильям обручились в 2010 году, через 8 лет после знакомства, однако слухи о помолвке возлюбленных получили распространение в 2008 году, - сообщает teleprogramma.pro.

Друзья герцогини рассказали, что незадолго до торжества они получили сообщение с требованием называть её полным именем - Кэтрин. По словам приятелей, их это очень удивило, потому что ранее она этого не просила.

"Каждый знал, что помолвка Кейт и Уильяма должна произойти, но мы были несколько удивлены, что она попросила называть ее Кэтрин ... Это является явным признаком, что она осознавала, какое положение будет занимать", - передаёт слова её друга Адама Хелликера издание "Mirror".