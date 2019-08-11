"Так выглядят мои пропитые одноклассницы", медиа-персоны "загнобили" финалисток шоу "Миссис Россия -2019"

Российские медиа-персоны довольно едко выразились в адрес финалисток конкурса «Миссис Россия 2019». И если мужская половина просто ставила недоуменные или откровенно веселящиеся смайлы, то вот прекрасные дамы на «комплименты» не скупились.

«Выглядят как мои пропитые одноклассницы», - написала в своем telegram-канале журналистка Божена Рынска. «Победительнице 33 года, а кто даст? Или я ничего уже не понимаю в этих конкурсах, или мир сошёл с ума, прости меня, Господи! Ну если это - победительницы, то сложно представить кто же был среди тех, кто не выиграл этот конкурс», - поддержала ее продюсер Яна Рудковская. Обычные пользователи Сети тоже не отставали от публичных персон.

«Велика Россия, а где настоящие русские красавицы?», «Мисс Ботокс!», «Это пародия на конкурс красоты?», «Стыдно за Россию с такими красавицами», - написали пользователи в комментариях в аккаунте у Николая Баскова, который иронично поздравил финалисток с победой. Хотя, если как предполагают в Сети, это был конкурс кошельков мужей, то, возможно, действительно победил сильнейший, то есть богатейший или щедрейший.