Подруга Аллы Вербер рассказала, как прошли последние сутки жизни фешн-иконы

Близкая подруга Аллы Вербер Фаина Громова рассказала, как проходили последние 24 часа жизни иконы моды столицы и фешн-директора ЦУМа. «Это было как страшный, дурной сон», - призналась Громова.

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Громова рассказала, что дочь Аллы Вербер Екатерина позвонила ей и попросила приехать к маме в госпиталь, передаёт СтарХит. По словам Громовой, врачи до последнего боролись за жизнь Вербер и даже предлагали перевести её в другую клинику, чтобы спасти.

«Это было как страшный, дурной сон. 5 августа в 17 часов мне позвонила дочь Аллы — Катя из госпиталя и сказала, что маме очень плохо. Я примчалась к ним. К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас. Боль, ужас и оцепенение», - вспоминает Громова.