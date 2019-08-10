"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер

К дню рождения Софии Ротару, которой на днях исполнилось 72 года, скандальный блогер Лена Миро решила порассуждать о звездах советской эстрады. И надо сказать, что о кумирах миллионов она отзывается совсем нелестно.

Аллу Пугачеву она сразу назвала бандершей, которая хоть и не легенда, но «старалась петь про любовь, а не про Родину и хуторянку. Получалось, правда, плохо, но попытки всё же были, и это – похвально». А вот Ротару она назвала номенклатурной певицей.

«За что чествовать эту вусмерть уботексированную бабку со злыми глазами и фальшивой улыбкой? Все эти Ротару, Кобзоны, Толкуновы - певуны советской номенклатуры, безликие серости, которых можно было спокойно впихнуть в концерт, посвящённый дню рождения Ильича», - написала блогер.

Она считает, что никто из них не заслуживает статуса легенды и ставить их в один ряд с Джоном Ленноном или Аритой Фрэнклин просто неуважение к последним. «Все эти бездари советской эстрады, включая Ротару, заслуживают полного забвения. За звания народных и заслуженных они лизали задницы советским партийным бонзам и пели всякую чушь, которую ни вам, ни мне не придёт в головы отыскать на youtube и послушать», - уверена Лена Мироненко.

И надо сказать, что многие подписчики поддержали ее, написав, что статус «легенды» проверятся временем. И если «Битлз» спустя десятилетия слушает молодежь, то нынешнее поколение россиян вряд ли станет скачивать в Сети Ротару, Толкунову или Кобзона.