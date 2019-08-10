"Началась травля в духе 90-х", Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз, запретил ей петь его песни и "перекрывает кислород"

Продюсерский центр Максима Фадеева направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом. Наргиз запрещается исполнять все песни Фадеева, а сам продюсер отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.

Об этом Наргиз сообщила в своем Instagram. В своем признании подписчикам певица подчеркнула, что Фадеев игнорирует ее и не хочет разъяснять ситуацию. По словам Наргиз, продюсер выкинул ее из круга подопечных и ей искренне жаль слушателей, которых она подвела.

"Как и следовало ожидать, остальные концерты, запланированные на август месяц, также сорваны «Малфой» и их руководством. Мало того, со слов организатора Воронежского концерта, «Малфа» заставила её снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я, якобы, не вышла... Попахивает 90-ми? Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи, скажу лишь одно - меня предупреждали все, как один, годами. Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что ж..., как я понимаю, я не первая", - написала исполнительница. Жаль, что она вовремя не прислушалась к тем, кто заранее пытался ее отговорить от сотрудничества с продюсером, которого в эстрадной тусовке давно называют "Карабасом Барабасом".



