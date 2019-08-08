Оксана Федорова в наряде пастельных цветов покорила подписчиков

Телеведущая Оксана Федорова покорила подписчиков своими снимками в наряде пастельных цветов. Фотографии, о которых идет речь, были опубликованы на страничке бывшей модели днем в четверг, 8 августа.

Федорова позирует на одной из московских улиц в бежевых брюках-клеш, кремовой кофте, нежно-розовой вязаной накидке и белых туфлях на платформе. В качестве аксессуара Оксана выбрала большую черную сумку. Все это подчеркивает естественную красоту знаменитости.

Многие отметили, что этот наряд очень идет загорелой и темноволосой телеведущей. Подписчики также отметили прекрасное чувство стиля Федоровой.