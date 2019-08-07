Волочкова процитировала Раневскую, продемонстрировав голые ягодицы

Известная балерина Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает в Греции и радует своих подписчиков в социальной сети Instagram яркими фотоснимками из отпуска. Достается и хейтерам.

Накануне Волочкова опубликовала очередной снимок, на котором позирует в бассейне греческого отеля спиной к камере. По словам балерины, она уверена, что все перемены ведут ее только к победам и "более яркой жизни".

"Хотя, куда уж ярче.. Но, значит, есть куда. А все, что обо мне судачат и сплетничают, слышит только моя красивая и стройная попа", - на свой лад процитировала она Фаину Георгиевну Раневскую в подписи к опубликованному посту.



