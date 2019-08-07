Кремлевский комбинат питания подал иск против Киркорова

ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский"" Управделами президента РФ подало в суд на короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова. Соответствующий иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.

"Кремлевский" подал иск к певцу о взыскании порядка 82 тысяч рублей. Определение Арбитражного суда Москвы от 6 августа о принятии этого искового заявления к производству опубликовано в электронной картотеке арбитражных дел.

Официальный представитель УДП Елена Крылова сообщила, что по просьбе Киркорова во время организации одного из концертов в Кремле в августе 2018 года артистом было заказано дополнительное питание для технического персонала.

Сторона комбината утверждает, что данный счет оплачен не был. При этом, по информации некоторых СМИ, в окружении артиста уверяют, что все счета были вовремя закрыты, а откуда появился новый, команде Киркорова неизвестно.