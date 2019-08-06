Максим Виторган и Нино Нинидзе проводят отпуск в Греции?

Максима Виторгана и Нино Нинидзе неоднократно видели вместе на светских тусовках, однако объявлять себя парой они не спешат. Между тем поклонники уверены, что они вместе отправились в отпуск.

Парочка улетела отдыхать в Грецию, и хотя совместных фото с курорта они в соцсети не выкладывают, фанаты все же заметили, что Instagram-аккаунты обоих артистов пестрят снимками на фоне одних и тех же пейзажей.

И Максим, и Нино обнародовали подозрительно похожие ракурсы и виды: оба сняли лазурное море и голубое небо с движущегося катера (или яхты). Сопоставив снимки и отсутствие их в России, фолловеры сделали выводы.



