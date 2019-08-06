Самолет с тур-командой Pink загорелся при посадке в Дании

Частный самолет Cessna 560XL, на борту которого находилась команда американской певицы Pink, загорелся при посадке в аэропорту датского города Тирструп. Об этом сообщили местные СМИ.

Причина неизвестна. Отмечается, что в момент инцидента на борту воздушного судна находились десять человек, к счастью, никто из них не пострадал. Самолет совершал рейс из Осло, где накануне состоялся концерт Pink.

Певица не комментирует случившееся. Сообщить подробности отказались и в датской полиции. Лишь организаторы выступления Pink в датском городе Хорсенс заверили, что ее концерт состоится по графику - 7 августа.