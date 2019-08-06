Лолита высказалась о лопнувшем на концерте комбинезоне Дженнифер Лопес

Знаменитая российская певица Лолита высказалась о лопнувшем костюме Дженнифер Лопес во время концерта в Москве 4 августа. Данный конфуз случился, когда артистка исполняла одну из композиций.

Лолита отметила, что перед каждым выступлением все части наряда внимательно и досконально проверяются. Организаторы концерта, по словам российской звезды, продумывают каждую деталь – от техники исполнения до костюма, передает teleprogramma.pro. Певица отметила, что открытые наряды страхуются внутренними молниями.

По словам Лолиты, ничего незапланированного в случившемся на концерте Дженнифер Лопес не было. Вероятно, всемирно известная артистка намеренно создала повод для разговоров, сообщает "Московский комсомолец".