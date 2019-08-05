Диме Билану не удалось улететь в США

Дима Билан не смог попасть на концерт Барбары Стрейзанд в Нью-Йорке, куда заранее купил билеты на хорошие места. Теперь же его билет "пропал". Об этом певец рассказал на странице в Instagram.

Как поведал артист, он должен был улететь в Штаты вместе с оперной певицей Юлией Налимовой. Однако теперь ждет от нее подробный рассказ о впечатлениях от данного мероприятия, поскольку сам туда не попал.

Оказалось, что причиной стали время и оформление документов: "Визу не успел получить в самый последний момент... Так что передаю привет тебе, Юль, расскажешь, как оно было там! Желаю невероятных эмоций тебе!".

По словам Билана, на концерт к Барбаре Стрейзанд он "мечтал попасть", но раз так вышло, то "видимо, не судьба пока". Впрочем, Дима не расстраивается. Певец уверен, что у него все впереди, и он обязательно "еще успеет".



