Иосиф Пригожин сообщил, что маме Валерии сделали серьезную операцию в Швейцарии

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что 81-летней маме певице Валерии Галине Перфиловой сделали серьезную операцию в швейцарской клинике. Хирургическое вмешательство было проведено на прошлой неделе.

Согласно последним данным, пожилой женщине заменили оба коленных сустава, поскольку в последнее время она совсем перестала ходить. По словам Пригожина, операция прошла успешно, Галина Николаевна восстанавливается, передает "СтарХит".

Дочь и зять Перфиловой в настоящий момент находятся с ней в клинике и поддерживают пациентку. Продюсер отметил, что восстановление тещи займет не один и не два месяца, однако добавил, что семья настроена оптимистично. "Вот увидите, еще на Олимпиаду поедет", – пошутил супруг Валерии.