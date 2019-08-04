Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с Эшли Бенсон

Модель и голливудская актриса Кара Делевинь обвенчалась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон, на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Об этом в воскресенье сообщает The Sun.

"Они были уверены в том, что делают. <…> Они хотели, чтобы все было просто, тихо и спокойно", - рассказал владелец часовни. Обе невесты были одеты в черное, при этом именно Бенсон шла к алтарю с букетом.

Церемония прошла в стиле Элвиса Пресли. Как отмечает издание, чтобы поздравить актрис с днем бракосочетания на мероприятие пришли Шарлиз Терон, Софи Тернер, а также музыканты из рок-группы Jonas Brothers.