"Полстраны сидело, полстраны ждало, ярость без предела, ненависть и зло", одно из последних интервью Токарева "Аргументам недели"

Одно из последних интервью музыкант Вилли Токаре дал именно газете «Аргументы недели». Почему основатель русского шансона покинул Родину на целых 15 лет? Как он решился бросить престижную работу музыканта в оркестре Ленинградского радио и телевидения, и стать в Америке уборщиком и мойщиком? Он объяснил нашим журналистам.

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

«Друзья прислали мне, русскому крещёному человеку, кубанскому казаку, вызов в Израиль. Состоялось заседание отдела музыкальных ансамблей в Ленинграде: 15 чиновников и я один. Выдержать тот натиск было невозможно (смеётся). «Куда вы едете?! Это же Израиль, это сионисты! Они вас погубят!» Не разрешили, в общем, уехать. А через неделю уволили меня из Ленконцерта. Я было сдался, но друзья прислали мне второй вызов. И как раз тогда ожидался визит важной американской делегации в Советский Союз! Мне позвонили из ОВИРа и сказали: «Чтобы через неделю духу вашего здесь не было!» (Смеётся.) Все свои немалые сбережения пришлось оставить – позволили взять с собой только 100 долларов. Ноты – нельзя, это интеллектуальная собственность страны. Контрабас – нельзя, без него страна обеднеет (хотя это моё средство заработка). Даже крест с меня сняли – чёрное дерево в серебряной оправе. Зубной порошок, щётка и 100 долларов – вот и всё, что было при мне, когда я прилетел в Рим на распределительную базу», - вспоминал музыкант о своем отъезде из СССР.