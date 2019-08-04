Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку через Instagram

Знаменитый актер Эммануил Виторган взволновал своих поклонников крайне неоднозначным сообщением. Актер невольно спровоцировал появление слухов о том, что в его семье родился ребенок.

Он написал в своем аккаунте в социальной сети Instagram пост о том, что его семья срочно ищет двух нянь. Тем самым 79-летний артист в очередной раз подогрел слухи о том, что его супруга Ирина подарила ему еще одного ребенка.

Одна няня нужна ребенку 1.6 года, вторую же ищут новорожденному грудничку: "Подскажите, пожалуйста, кто знает хорошую няню! Наша с нами была с рождения! К сожалению, должна уехать", - поясняется в тексте публикации.