В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер Вилли Токарев. Об этом сообщили его родные. Легенде русского шансона было 84 года и в последнее врем он находился в реанимационном отделении одной из столичных больниц.

Не возможно ошибиться, сказав, что в Советском Союзе песни Токарева знали все. И между тем,. сполнитель шлягеров "Чубчик кучерявый" и "Небоскребы" в 1974 году эмигрировал в США. Там он пел в ресторанах, основал свой лейбл и записал около двадцати альбомов. В 1989 году музыкант вернулся в СССР с гастролями, которые имели оглушительный успех, а в 90-е он совсем вернулся в Россию и поселился в Москве.

«Полжизни с ним связано!! С Вилли все начиналось — то, что сегодня называется шансон. Он был для нас примером», — приводит «РенТВ» слова Михаила Шуфутинского.