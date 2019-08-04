Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа

Известная российская актриса Екатерина Климова решила поддержать моду на естественную красоту и тоже поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. Знаменитость сама говорила, что "всему наклеенному" предпочитает натуральность.

41-летняя Екатерина Климова отказалась от консилера, тонального крема, румян, помады и туши для ресниц. Актриса представила портретное фото, где видно половину только половину лица. Однако даже так можно заметить, что знаменитость на снимке выглядит прекрасно.

Поклонники оценили фотографию актрисы, особенно покорили глаза Екатерины Климовой:

"Глаза - просто космос!"

"это ваши зелёные глаза ,отражаются в наших сердцах"

"Девушка ваши глаза огонь"