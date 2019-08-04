Лизу Галкину в Сети прозвали "маленькой балериной"
4 августа 2019, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети появилось очередное забавное видео с участием дочери юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой Лизы. На кадрах маленькая девочка покорила поклонников своими танцевальными способностями.
В небольшом ролике, который был снят пару лет назад, маленькая Лиза танцует в замке своего отца. Можно заметить, что дочка знаменитостей прекрасно двигается с самого детства.
Девочка решила исполнить танец в испанском стиле "Кармен" и у неё это прекрасно получилось.
Подписчики оценили небольшое выступление Лизы и заметили, что у ребёнка прекрасное чувство ритма и похвалили "будущую артистку".
"Божественная красота"
"Куколка!!!Будущая балерина"
"Мамина радость молодец"
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