В Сети появилось очередное забавное видео с участием дочери юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой Лизы. На кадрах маленькая девочка покорила поклонников своими танцевальными способностями.

В небольшом ролике, который был снят пару лет назад, маленькая Лиза танцует в замке своего отца. Можно заметить, что дочка знаменитостей прекрасно двигается с самого детства.

Девочка решила исполнить танец в испанском стиле "Кармен" и у неё это прекрасно получилось.

Подписчики оценили небольшое выступление Лизы и заметили, что у ребёнка прекрасное чувство ритма и похвалили "будущую артистку".

"Божественная красота"

"Куколка!!!Будущая балерина"

"Мамина радость молодец"