Наташа Королева показала зажигательные танцы в купальнике

Известная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками небольшим видеороликом с отдыха на Чёрном море. Знаменитость отправилась в отпуск со звёздным супругом Сергеем Глушко (Тарзаном) и сыном Архипом.

"Шахерезада Степановна на югах! На черноморском побережье!", - пропела Королёва на видео из storiesb Инстаграма, где она танцует в нежно-розовом купальнике на камнях на фоне морского пейзажа.

Сергей Глушко тоже решил показать фото из отпуска. Артист лежит на набережной совсем голый, а на его спине, прикрывая мужа, разместилась Наташа Королёва в купальнике. Снимок показался поклонникам очень забавным.

"Поймал русалку, теперь сушу ее на солнышке", - пояснил Тарзан.







