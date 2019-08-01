Диана Шурыгина ударила мужа веслом

Скандально известная Диана Шурыгина уже несколько недель отдыхает с супругом Андреем Шлягиным и другом семьи - миллионером Денисом Ребровым на Бали. Однако отпуск проходит не так радужно, как хотелось бы, оставляя за собой последствия в виде травм.

20-летняя девушка рассказывает подписчикам о своих приключениях и экстремальных видах досуга, которые захотели попробовать с супругом. По её словам, одно из таких приключений закончилось разбитыми коленками и носом.

"В первые полчаса мы преодолевали порог, и я ухватилась одной рукой за лодку, чтобы не упасть, а в другой у меня было весло, и я со всего размаху угодила любимому прямо в переносицу и очень сильно разбила ему нос. Было много крови ... Слава богу, все обошлось, и нос не сломан", - пишет Шурыгина в Instagram.

Героиня ток-шоу рассказала, что они занимались рафтингом, сплав по горной реке обошелся паре в 200 долларов и длился три часа.

Диана Шурыгина отметила, что разочарована путешествием, вспоминая своё падение со скутера во время отпуска.